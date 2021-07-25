Дело о смерти министра Амурской области будет расследовать СКР

Уголовное дело, открытое по факту причинения тяжкого вреда здоровья главе Минцифры Амурской области Александру Курдюкову, передано в Следственный комитет. Такое сообщение опубликовано на сайте региональной прокуратуры.

"По поручению прокурора области Александра Бучмана уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова изъято из полиции и передано для расследования в Следственный комитет", - сказано в нем.

Напомним, 39-летний министр был избит 19 июля, когда он отдыхал на турбазе. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими серьезными травмами. Сегодня стало известно, что он скончался.

По предварительным данным, травмы чиновник получил во время драки, конфликт якобы вспыхнул из-за ухаживаний за его супругой. Уголовное дело было открыто по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Адвокат правового центра "Человек и закон" Сергей Горшков в беседе с 360tv.ru сообщил, что ответственность участника смертельного конфликта будет определена в зависимости от итогов судмедэкспертизы: в ходе нее будет установлено, умер Курдюков от удара человека или же от повреждений, полученных в результате падения.

"Когда человек падает, ударяется, а потом погибает, действия человека, который его толкнул, могут квалифицировать по статье "Причинение смерти по неосторожности". Она предполагает небольшое наказание до двух лет лишения свободы", - уточнил юрист.