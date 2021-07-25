МИД России заявил об искусственном нагнетании ситуации в Черном море

Обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов, задача по обеспечению неукоснительного выполнения положений Конвенции является "весьма актуальной" из-за искусственного нагнетания обстановки в Черном море некоторыми внерегиональными игроками.

"Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории", - приводит сообщение министерства РИА Новости.

Напомним, конвенция Монтрео статусе проливов Босфор и Дарданеллы была подписана в 1936 году. Она устанавливает строгие ограничения по классу кораблей, их тоннажу и сроку пребывания в акватории Черного моря для нечерноморских держав.