Уроженец Грузии завоевал для Франции первую медаль на Олимпиаде в Токио

Накануне олимпийская сборная Франции завоевала свою первую награду на Играх в Токио. Дзюдоист Лука Мхеидзе победил представителя Южной Кореи Ким Вон Джина и стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 60 кг.

С победой спортсмена поздравил президент Эммануэль Макрон. "Лука Мхеидзе родился в Грузии, получил французское гражданство в 2015 году и только что завоевал первую французскую медаль в Токио. Гордость, которую разделяет избранная им страна!", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Напомним, Лука Мхеидзе родился 5 января 1996 года в Тбилиси. В 2008 году семья Мхеидзе восемь месяцев провела в Польше, а затем, получив статус политических беженцев, переехала во Францию.