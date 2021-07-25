В посольстве Киргизии в Москве избили посетителя
Сотрудник посольства Киргизии в Москве избил посетителя. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что в полицию обратился мужчина, пришедший в посольство помочь оформить документы своей знакомой. "По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу", - цитирует источник ТАСС.
По данным телеканала РЕН ТВ, драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Вестник Кавказа
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