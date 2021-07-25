В посольстве Киргизии в Москве избили посетителя

Сотрудник посольства Киргизии в Москве избил посетителя. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что в полицию обратился мужчина, пришедший в посольство помочь оформить документы своей знакомой. "По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу", - цитирует источник ТАСС.

По данным телеканала РЕН ТВ, драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.