Жители Казахстана впервые выбирают сельских акимов

В воскресенье, 25 июля, в Казахстане проходят прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов проходят сегодня в Казахстане.

В общей сложности зарегистрированы 2297 кандидатов, из которых 1419 человек – самовыдвиженцы, остальные 878 представляют шесть официально зарегистрированных в стране политических партий.

Голосование проходит в 14 областях на 1847 избирательных участках, передает "Sputnik Казахстан".

Напомним, в сентябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с инициативой о проведении прямых выборов сельских акимов. По словам главы государства, такие выборы должны стать новым этапом политической модернизации. Сами же поправки в законодательство, которые предложил Токаев, были подписаны им уже в мае этого года.

Таким образом, 25 июля будут избраны 730 сельских акимов. Еще 45 сельских руководителей должны быть избраны до конца текущего года. В какие даты это произойдет, местные избирательные комиссии должны решить самостоятельно.

