Путин поведал о новейшем вооружении российского флота

У Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия заняла достойное место в числе ведущих морских держав и прошла "колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров". "[Россия] обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны. Новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - поведал глава государства.

Он также акцентировал внимание на том, что средства российского флота позволяют обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана.

Напомним, День Военно-морского флота (ВМФ) в России отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".