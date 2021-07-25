Трамп: Байден ведет США к коммунизму

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на митинге в городе Финикс (штат Аризона), что за время президентства демократа Джо Байдена Америка уже вышла за рамки социализма и движется в сторону коммунизма.

"Мы становимся коммунистической страной. Вот что происходит. Мы уже вышли за рамки социализма", - цитирует его ТАСС.

По словам экс-главы Белого дома, когда нет прессы, с которой можно было бы пообщаться, так страна и становится коммунистической. "За исключением пары замечательных вещательных компаний у нас нет прессы, у нас нет голоса", - подытожил бывший президент США,