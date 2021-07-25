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В Петропавловске автоледи снесла остановку и сбила женщину

В Петропавловске автоледи снесла остановку и сбила женщину

В Петропавловске местная жительница за рулем автомобиля Lada въехала в остановку и сбила женщину. Об этом сообщили в управлении полиции Петропавловска.

Авария случилась вечером 24 июля неподалеку от дачного общества "Ромашка".

Как отмечается, 28-летняя автоледи не справилась с управлением при развороте и допустила наезд на остановочный павильон и на пешехода. В результате ДТП пострадала 47-летняя женщина, ее госпитализировали.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель машины находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает "Sputnik Казахстан".
 

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Вестник Кавказа

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