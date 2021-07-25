Финишировавшая второй нидерландская велогонщица праздновала победу на Олимпиаде, думая, что пришла первой

Нидерландская велогонщица Аннемик ван Флейтен во время групповой женской гонки на Олимпийских играх в Токио упустила из виду свою соперницу, австрийку Анну Кизенхофер. Голландка была уверена в том, что она лидирует масс-старте.

Австрийка уехала в ранний отрыв, который в определенный момент достиг 10 минут. Когда Аннемик приехала на финиш, она начала праздновать победу, однако затем ей сообщили, что она приехала лишь второй.

"Я не знала, я просто не знала", - цитирует Чемпионат.com Аннемик ван Флейтен.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В общей сложности на Играх будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.