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Финишировавшая второй нидерландская велогонщица праздновала победу на Олимпиаде, думая, что пришла первой

Финишировавшая второй нидерландская велогонщица праздновала победу на Олимпиаде, думая, что пришла первой

Нидерландская велогонщица Аннемик ван Флейтен во время групповой женской гонки на Олимпийских играх в Токио упустила из виду свою соперницу, австрийку Анну Кизенхофер. Голландка была уверена в том, что она лидирует масс-старте.

Австрийка уехала в ранний отрыв, который в определенный момент достиг 10 минут. Когда Аннемик приехала на финиш, она начала праздновать победу, однако затем ей сообщили, что она приехала лишь второй.

"Я не знала, я просто не знала", - цитирует Чемпионат.com Аннемик ван Флейтен.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В общей сложности на Играх будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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