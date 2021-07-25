Гостиница "Приморская" после реконструкции станет визитной карточкой Сочи
Реконструкцию гостиницы "Приморская" - объекта культурного наследия регионального значения - обсудили в мэрии Сочи. Об этом пишут краснодарские СМИ.
"Данный объект будет служить ориентиром и визитной карточкой города. Введение в эксплуатацию гостиничного комплекса позволит создать порядка 500 новых рабочих мест", - цитирует замглавы города Инну Петухову портал Юга.ру.
После реставрации гостиница превратится в отель высокого уровня с вместимостью порядка ста номеров. Пристроенную часть здания реконструируют в гостиничный комплекс. В ходе работ будут заменены перекрытия и кровля, усилены несущие конструкции.
Гостиничный комплекс снабдят многоярусным подземным паркингом на 2 тыс автомобилей, инвестор также намерен благоустроить прилегающую территорию.
По графику, реконструкция будет завершена в 2024 году.
Вестник Кавказа
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