Гостиница "Приморская" после реконструкции станет визитной карточкой Сочи

Реконструкцию гостиницы "Приморская" - объекта культурного наследия регионального значения - обсудили в мэрии Сочи. Об этом пишут краснодарские СМИ.

"Данный объект будет служить ориентиром и визитной карточкой города. Введение в эксплуатацию гостиничного комплекса позволит создать порядка 500 новых рабочих мест", - цитирует замглавы города Инну Петухову портал Юга.ру.

После реставрации гостиница превратится в отель высокого уровня с вместимостью порядка ста номеров. Пристроенную часть здания реконструируют в гостиничный комплекс. В ходе работ будут заменены перекрытия и кровля, усилены несущие конструкции.

Гостиничный комплекс снабдят многоярусным подземным паркингом на 2 тыс автомобилей, инвестор также намерен благоустроить прилегающую территорию.

По графику, реконструкция будет завершена в 2024 году.