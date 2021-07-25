Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота

В воскресенье, 25 июля, в России отмечается День Военно-морского флота (ВМФ).

С праздником моряков поздравил президент РФ Владимир Путин.

"Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов", - сказал глава государства во время торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ.

Он подчеркнул, что праздник знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. "Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие", - поведал Путин.

Кроме того, президент указал на то, что в России любят и чтят военно-морской флот, по праву гордятся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов, теми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии и красоте огромного мира.

Напомним, День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". До 2017 года он отмечался только в главных базах флота – Астрахани, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе и Владивостоке и не носил статуса общероссийского мероприятия. В 2017 году по поручению президента впервые в новейшей истории в Санкт-Петербурге был проведен Главный военно-морской парад. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ с тех пор проводится ежегодно. В 2020 году к нему добавили воздушную часть. В 2021 году Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Он проходит в год 325-летия флота России.