Коронавирус в России выявили еще у 24 072 человек

В России за минувшие сутки было выявлено 24 072 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 6 126 541. Справились с болезнью 5 490 634 жителей страны, умерли – 153 874 человека. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 18 678 человек, умерли – 779.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 3406, Московской области – 2191, Санкт-Петербурге – 1934, Нижегородской области – 534, Свердловской области – 491, Красноярском крае – 484, Воронежской области – 475, Пермском крае – 429, Иркутской области – 399, Крыму – 394.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 299 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 203 случая, в Чечне – 126, в Кабардино-Балкарии – 83, в Северной Осетии – 57, в Ингушетии – 56, в Карачаево-Черкесии – 55.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 193 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.