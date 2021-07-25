Турецкие военные нейтрализовали семерых террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали на севере Сирии семерых террористов. Об этом сообщили сегодня в министерстве национальной обороны Турции.

Как отмечается, они были нейтрализованы в ответ на смерть двух турецких военнослужащих, которые погибли во время нападения террористов на бронеавтомобиль.

"По позициям террористов были нанесены удары, в результате чего нейтрализованы семеро террористов", - приводит сообщение оборонного ведомства ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки, совершенной террористами на бронетранспортер Kirpi в районе операции "Щит Евфрата", погибли двое турецких военных, еще двое получили ранения.