Трамп: США не должны извиняться перед всем миром

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на митинге в городе Финикс (штат Аризона), что при Джо Байдене Америка "извиняется перед всем миром".

"Мы не должны извиняться перед всем миром. Мы извиняемся за Америку, точно так же, как Обама извинялся, помните это? Он извинялся", - цитирует экс-главу Белого дома ТАСС.

Он подчеркнул, что нынешний лидер страны исповедует "философию, которая заключается в том, что США ставятся на последнее место". "Это насмешка над нашей страной", - сказал Трамп.

Экс-глава глава государства также призвал демократов извиниться перед США за то, что они сделали со страной.