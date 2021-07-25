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Военнослужащий спас тонувших в канале в Ташкенте женщину с ребенком

Военнослужащий спас тонувших в канале в Ташкенте женщину с ребенком

Военнослужащий министерства обороны Узбекистана спас двухлетнюю девочку и ее мать, тонувших в канале Анхор в Шайхантохурском районе Ташкента. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникации Минобороны республики.

Случай произошел накануне примерно в 17:30 по местному времени.

Женщине и ее ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, передает Газета.uz.

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Вестник Кавказа

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