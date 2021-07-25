Спор между Ереваном и Баку перешел в дипломатическую плоскость, но…

Не может не радовать, что в последнее время спор между Ереваном и Баку перешел в дипломатическую плоскость. Огорчает то, что спор этот ведется на фоне обострения ситуации на армян-азербайджанской границе. Кроме того, справедливости ради стоит сказать, что вести конструктивный диалог с армянской стороной довольно сложно ввиду того, что абсурдные заявления представители официального Еревана нередко делают на полном серьезе и, возможно, искренне убеждены, что в эти фейки могут поверить как в армянском обществе, так и в мировых столицах.

На днях, например, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, со ссылкой "на полученную из неофициальных источников" информацию, объявил, что начать работы по делимитации и демаркации границы мешает намерение Азербайджана развязать войну в "НКР". То, что никакой "НКР" не существует даже как непризнанной республики Пашиняна нисколько не смущает. И это не единственный пример ложной аргументации Еревана. Приведем диалог двух дипломатических ведомств: МИД Армении комментирует заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, а МИД Азербайджана, в свою очередь, комментирует заявления МИД Армении.

МИД Армении: Президент Азербайджана, по сути, признает факт нахождения азербайджанских войск на территории Республики Армения, оправдывая это утверждением «Зангезур - земля наших предков». Это не что иное, как грубейшее нарушение международного права, поскольку ни одна международная норма или принцип не допускает попытки оккупации территории соседнего государства под предлогом подобного исторического, в данном случае искаженного «оправдания».

МИД Азербайджана: Конечно, то, что МИД Армении внимательно отслеживает интервью и выступления Президента Азербайджана, это хорошо. Однако важно не просто читать эти интервью, а правильно их понимать и делать выводы. Да, наши предки жили в Зангезуре, это исторический факт. Наши соотечественники, исторически проживавшие там, а также в других частях современной Армении, стали жертвами политики этнической чистки и были изгнаны из своих домов, что является исторической реальностью. Что касается абсурдного заявления об "оккупации" Азербайджаном армянских территорий, то, как ясно отметил в своем интервью президент Ильхам Алиев, мы вышли к нашим границам и укрепляемся на них. Армения, не желающая мириться с поствоенными реалиями, как страна-агрессор, десятилетиями демонстрирующая неуважение к международному праву, должна сначала думать, прежде чем говорить о нормах этого права.

МИД Армении: Президент Азербайджана четко указывает, что развязанная против Арцаха война была направлена на то, чтобы стереть Нагорный Карабах с карты региона и лишить народ Арцаха их родины.

МИД Азербайджана: Напоминаем МИД Армении, что Нагорно-Карабахская автономная область была юридически упразднена парламентом Азербайджанской Республики в ноябре 1991 года. Распоряжением президента АР от 7 июля 2021 года созданы Восточно-Зангезурская и Карабахская экономические зоны. Эта территория является составной частью Азербайджана, и проживающие здесь армяне могут жить вместе с азербайджанцами как наши граждане.

МИД Армении: Азербайджан утверждает, что в послевоенный период сумел навязать свою повестку дня международному сообществу. Мы не отрицаем, что такие попытки были предприняты и предпринимаются Азербайджаном. В основе этих попыток лежит подход снятия нагорно-карабахского конфликта с международной повестки дня посредством нарушения территориальной целостности Армении.

МИД Азербайджана: Те, кто хочет искусственно поднять вопрос "статуса Нагорного Карабаха", должны понять раз и навсегда, что нет никакого "статуса", как нет и "Нагорного Карабаха".

МИД Армении: Азербайджан продолжает политику усугубления гуманитарных последствий войны, а не их преодоления, что выражается в приостановлении исполнения своих обязательств по обмену военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми гражданскими лицами, а также в сфабрикованном уголовном преследовании в отношении них и в последовательном поощрении армянофобии.

МИД Азербайджана: В очередной раз напоминаем Армении, обвиняющей Азербайджан в "ухудшении гуманитарной ситуации", что сразу после окончания боевых действий Азербайджан создал условия для транспортировки гуманитарных грузов через свою территорию. Именно Армения пытается помешать достигнутой нами договоренности с международными гуманитарными организациями о направлении миссии в регион. А это свидетельствует о том, что Армения продолжает свои политические игры под названием "гуманитарная ситуация".

МИД Армении: Применение силы, угрозы силой не может создать долгосрочный мир и чревато опасностями для всех стран и народов региона.

МИД Азербайджана: Армения лучше всех должна знать, что незаконное применение силы является препятствием для мира и безопасности в регионе, поскольку сама осуществляла это десятилетиями. Азербайджан же в соответствии с Уставом ООН и с соблюдением международного гуманитарного права освободил свои территории от оккупации, обеспечил территориальную целостность и в настоящее время стремится к обеспечению мира и прогресса в регионе.