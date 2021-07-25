Россия завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Олимпийская сборная России получила первую золотую медаль на Играх в Токио. Ее завоевала Виталина Бацарашкина, одержавшая победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Российская спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд, обойдя соперниц. Серебряная медаль досталась болгарке Аноанете Костадиновой (239,4 балла), бронзу получила представительница Китая Цзян Жаньсинь (218,0). Другая россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал.

Победа Бацарашкиной стала первой золотой медалью для российских спортсменов на Играх в Токио.

Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады после первого вида программы. В общей сложности на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Напомним, в первый день Олимпийскиады-2020 российские спортсмены получили две медали. Серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина, а тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 58 кг.