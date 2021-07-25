В Иране отреагировали на слова комиссара ООН о протестах в стране

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Исламской Республики содержатся ложные обвинения и неверная информация.

По его словам, она также "политически мотивировано" и похоже на "враждебное политическое заявление", передает РИА Новости.

Бачелет ранее призвала руководство Ирана сосредоточиться на принятии срочных мер по решению проблемы нехватки воды в провинции Хузестан, а не использовать чрезмерную силу и массовые аресты для подавления протестов по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, на юго-западе Ирана продолжаются протесты из-за нехватки воды, вызванной сильнейшей за 50 лет засухой, жители обвиняют власти в игнорировании этой проблемы. По данным местных СМИ, в результате мятежей, разбоев и перестрелок, происходящих на улицах разных городов, есть погибшие и раненые.