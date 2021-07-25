На севере Сирии убиты двое турецких военных

На севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

В ведомстве отметили, что в результате атаки, совершенной террористами на бронетранспортер Kirpi, погибли двое военных, еще двое получили ранения.

"После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу", - приводит сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Ранее в Минобороны Турции неоднократно сообщали о нейтрализации в районе проведения этой операции членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG).