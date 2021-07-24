Жертвами ливней в Сочи стали два человека

Спасатели МЧС в реке Мацеста нашли автомобиль марки "Тойота". Он съехал с моста во время ливня в Сочи. В результате погибла женщина, еще одно тело нашли в реке. Продолжаются поиски ребенка.

Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Ранее СМИ сообщали об обнаружении в реке Мацеста тела автомобилиста. Всего в машине было четыре человека. В настоящее время проводится проверка конструкции моста, с которого упал автомобиль во время ливня.