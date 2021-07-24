МИД Ирана осудил обвинение ООН в применении насилия против митингующих в Хузестане

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет относительно демонстраций в иранской провинции Хузестан.

"Заявление комиссара о последних событиях в Хузестане вызывает сожаление в связи с обилием недостоверных данных, ложных обвинений и ошибочной информации", - сказал дипломат.

Подобные обвинения со стороны ООН, по его словам, "доказывают то, что заявление является политически мотивированным". "Поэтому слова верховного комиссара скорее напоминают враждебное политическое заявление, нежели сообщение международного правозащитника", - добавил Хатибзаде.

Ранее 23 июля Бачелет призвала Тегеран прекратить применять силу против протестующих, а вместо этого заняться решением проблемы дефицита питьевой воды. Она "чрезмерно обеспокоена по поводу погибших и раненых за последнюю неделю" в ИРИ, а также из-за "арестов и задержаний".