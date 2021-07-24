Командующий КСИР прибыл в провинцию Хузестан, где идут протесты из-за дефицита воды

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами приехал в провинцию Хузестан на юго-западе Ирана. Он посетил город Ахваз для выяснения причин напряженности в регионе.

Салами планирует навестить населенные пункты, где проходят протесты. Он проконтролирует исполнение программы КСИР по ликвидации проблемы с обеспечением воды в Хузестане.

Напомним, последние две недели в ряде городов провинции Хузестан продолжаются протесты в связи с дефицитом питьевой воды.