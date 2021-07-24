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Сирия получила первую партию вакцины "Спутник Лайт"

Сирия получила первую партию вакцины &quot;Спутник Лайт&quot;

В Сирию прибыла первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт". Груз доставлен в международный аэропорт Дамаска, сообщают РИА Новости.

Наряду с вакциной российская сторона передала Дамаску и партию тестов для определения коронавируса.

Первая российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в августе 2020 года. После нее в России появились и другие вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

 "Спутник Лайт" был зарегистрирован в мае 2021 года и стал четвертой российской вакциной. 

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Вестник Кавказа

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