Сирия получила первую партию вакцины "Спутник Лайт"

В Сирию прибыла первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт". Груз доставлен в международный аэропорт Дамаска, сообщают РИА Новости.

Наряду с вакциной российская сторона передала Дамаску и партию тестов для определения коронавируса.

Первая российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в августе 2020 года. После нее в России появились и другие вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

"Спутник Лайт" был зарегистрирован в мае 2021 года и стал четвертой российской вакциной.