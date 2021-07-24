МИД Азербайджана отреагировал на заявление Еревана о "статусе" Нагорного Карабаха

Как нет "Нагорного Карабаха", так и нет вопроса "статуса".

"Нагорный Карабах" и его "статус" не имеют не имеют никакую юридическую силу. Такую позицию высказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на заявление управления по СМИ и общественной дипломатии МИД Армении от 23 июля.

"Конечно, то, что МИД Армении внимательно отслеживает интервью и выступления Президента Азербайджана, это хорошо. Однако важно не просто читать эти интервью, а правильно их понимать и делать выводы. Во-первых, да, наши предки жили в Зангезуре, это исторический факт. Наши соотечественники, исторически проживавшие здесь, а также в других частях современной Армении, стали жертвами политики этнической чистки и были изгнаны из своих домов, что является исторической реальностью. Что касается абсурдного заявления об «оккупации» Азербайджаном армянских территорий, то, как ясно отметил в своем интервью Президент Ильхам Алиев, мы вышли к нашим границам и укрепляемся на них. Армения, не желающая мириться с поствоенными реалиями, как страна-агрессор, десятилетиями демонстрирующая неуважение международное право, должна сначала думать, прежде чем говорить о нормах международного права", - отметила она.

Ранее в МИД Армении заявили, что будут продолжать добиваться реализации права карабахских армян на самоопределение и защищать территориальную целостность Армении.