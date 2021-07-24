Иностранцы обязаны иметь паспорт о вакцинации при въезде в Азербайджан

Отныне при въезде в Азербайджан иностранцы и лица без гражданства старше 18 лет должны будут предъявить на границе паспорт, подтверждающие полный курс вакцинации от COVID-19.

Такие изменения правительство республики внесло во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Иностранцы от 1 до 18 лет должны будут предъявить ПЦР-тест на отсутствие коронавируса, выданный в течение 72 часов до вылета.

ПЦР-тест при въезде потребуют и с граждан Азербайлжана. В противном случае им придется сесть на 2-недельный карантин.