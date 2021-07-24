Армия Пакистана вошла в Афганистан

Телеканал Афганистана RTA сообщает о том, что в контролируемый талибами район в провинции Кандагар зашли пакистанские военные.

"Перемещение пакистанских войск в районах, находящихся под контролем талибов. На видео из социальных сетей видно, как вооруженные силы Пакистана прошли... на афганскую землю у поста безопасности Назар в районе Спин-Болдак провинции Кандагар", - говорится в комментарии телеканала к соответствующему видео.

Ранее стало известно, что движение "Талибан" (запрещено в России) взяло под контроль Спин-Болдак на пакистанской границе. Через КПП в данном районе проходит международная трасса, соединяющая Кандагар с административным центром пакистанской провинции Белуджистан - Кветтой.