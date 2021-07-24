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В ДТП на севере Армении погибли два человека

В ДТП на севере Армении погибли два человека

На севере Армении, в Ширакской области произошло ДТП. Около 18-40 по местному времени на дороге Спитак-Гюмри машина марки Nissan Pathfinder съехала с проезжей части и скатилась в кювет глубиной 50 м.

Авария вызвала преждевременные роды у беременной женщины, плод погиб.

В результате ДТП скончались два человека, состояние второго оценивается как крайне тяжелое. Тела погибших найдены на некотором расстоянии от автомобиля, один из них - несовершеннолетний.

Полиция проводит проверку с целью установления личности водителя, пострадавших и погибших. 

 

  

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Вестник Кавказа

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