Протесты против COVID-ограничений во Франции кончились столкновениями с полицией
В Париже и Лионе проходят протесты против т.н. санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса для лиц определенных профессий. Митинги переросли в столкновения с полицией.
В сотрудников МВД полетели петарды, есть раненые. Полиция отвечает применением слезоточивого газа. Митингующие возводят баррикады на некоторых улицах.
Кроме столицы и Лиона, протесты против антиковидных мер проходят также в Дюнкерке, Перпиньяне, Тулузе, Марселе и Ницце.
В аналогичных протестах неделю назад, по информации МВД Франции, приняли участие 114 тысяч человек, в Париже - 18 тысяч.
Вестник Кавказа
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