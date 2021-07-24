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Протесты против COVID-ограничений во Франции кончились столкновениями с полицией

Протесты против COVID-ограничений во Франции кончились столкновениями с полицией

В Париже и Лионе проходят протесты против т.н. санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса для лиц определенных профессий. Митинги переросли в столкновения с полицией.

В сотрудников МВД полетели петарды, есть раненые. Полиция отвечает применением слезоточивого газа. Митингующие возводят баррикады на некоторых улицах. 

Кроме столицы и Лиона, протесты против антиковидных мер проходят также в Дюнкерке, Перпиньяне, Тулузе, Марселе и Ницце.

В аналогичных протестах неделю назад, по информации МВД Франции, приняли участие 114 тысяч человек, в Париже - 18 тысяч.

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Вестник Кавказа

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