В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска

В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска УМВД по Ставрополю в Андроповском районе.

"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников <...> задержан 28-летний подозреваемый", — отметили в ведомстве.

В скором времени подозреваемого доставят в Следственный комитет.

23 июля около одного из многоэтажных домов Ставрополя на полицейского напали, один из бандитов открыл огонь, выстрелив девять раз. Злоумышленники бежали с места происшествия. Замначальника отдела угрозыска был ранен в бедро и туловище. От полученных ран сотрудник полиции скончался на месте.

Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия.