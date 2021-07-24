В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска
В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска УМВД по Ставрополю в Андроповском районе.
"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников <...> задержан 28-летний подозреваемый", — отметили в ведомстве.
В скором времени подозреваемого доставят в Следственный комитет.
23 июля около одного из многоэтажных домов Ставрополя на полицейского напали, один из бандитов открыл огонь, выстрелив девять раз. Злоумышленники бежали с места происшествия. Замначальника отдела угрозыска был ранен в бедро и туловище. От полученных ран сотрудник полиции скончался на месте.
Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия.
Вестник Кавказа
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