Путин и Токаев обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с коллегой из РФ Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность в Средней Азии.

"Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии. Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития", - отмечается в сообщении пресс-службы Токаева.

В нем также отмечается, что "президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за приглашение принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, намеченного на сентябрь этого года".