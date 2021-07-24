"Красная Поляна" будет привлекать туристов скидками и акциями

Руководство "Курорта Красная Поляна" подготовило спецпредложения для отдыхающих, которые будут действовать август и сентябрь, - сообщили в пресс-службе курорта.

С 1 августа до 30 сентября во всех отелях и апартаментах курорта будет действовать акция "Дети до 12 лет живут бесплатно", она может суммироваться с другим спецпредложением августа – "3=4 или 4 ночь в подарок". Еще один пакет – "Зарядись энергией гор" - включает проживание, бесплатные развлечения и активности со скидкой 50% и ежедневный бесплатный трансфер на пляж курорта на Черном море, - передает портал Юга.ру.

Спланировать отдых в горах заранее туристы смогут в программе "100К", в которой собраны самые популярные развлечения курорта для всей семьи, включающие парки развлечений с зиплайном, горными качелями, подвесным мостом, экотропы для прогулок и походов, площадки с панорамными видами на горы, спортивные площадки и многое другое, - говорится в сообщении.