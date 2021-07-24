"Мисс Вселенная" выберут в Израиле в декабре

Юбилейный 70-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" впервые в своей истории пройдет в Эйлате - израильском городе-курорте на берегу Красного моря. Такое сообщение распространила пресс-служба Минтуризма Израиля.

"В конце ноября все конкурсантки прибудут в Израиль на три недели, в течение которых будут участвовать в различных мероприятиях, транслируемых по телевидению: шоу национальных костюмов, дефиле по красной дорожке, общественные и благотворительные события, полуфинал и финал конкурса и многое другое", - отметили в министерстве.

Ведущим конкурса снова выступит легендарный артист Стив Харви.

Планируется, что на конкурс приедут более 1,2 тыс членов официальных делегаций из ста стран мира. В Эйлате соберутся несколько сотен журналистов и съемочных групп, тысячи гостей и туристов, а также свыше ста знаменитостей, включая ведущих артистов и судей.