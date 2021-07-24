США не боятся китайских санкций

США не считают, что введенные властями КНР ограничительные меры против семи политиков, организаций, правозащитников и исследователей из Соединенных Штатов окажут какое-либо давление на Вашингтон на предстоящих переговорах с китайской стороной. Переговоры пройдут в Пекине во время официального визита замгоссекретаря США Уэнди Шермана.

"Я не думаю, что заместитель госсекретаря идет на эти переговоры с мыслью о том, что эти меры, эти действия, которые предприняла китайская сторона, станут инструментом давления на этих переговорах", - сказал он. "Мы определенно будем взаимодействовать по вопросам в предметном и конструктивном ключе", - сказал представитель администрации США на брифинге, посвященном визиту Шермана в Китай.

Другой модератор брифинга добавила, что Вашингтон продолжит санкции против КНР, несмотря на ответ Китая.

"Мы остаемся полностью привержены тому, чтобы применять все соответствующие полномочия в сфере санкций США". — "Мы продолжим привлекать Китай к ответственности, <...> должно быть понятно, что мы не боимся противостоять поведению Китая, которое подрывает международные нормы", - сказала она.