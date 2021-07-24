Мэрия Тбилиси уничтожит плакаты с агитацией против партии Саакашвили

Мэрия города Тбилиси распорядилась о том, чтобы убрать агитационные плакаты против крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанное бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Плакаты с подписью "Нет Нацам" и изображением лидеров оппозиции появились на улицах столицы Грузии сегодня.

В отношении тех, кто занимался вывешиванием плакатов, будут приняты законные меры. По законодательству Грузии, в Тбилиси и других городах расклеивание плакатов на стенах и заборах воспрещается.

Исключение составляет предвыборный период, но в этот период для плакатов и баннеров города и районы отводят специальные разрешенные места.