Пашинян встретился с лидерами не прошедших в парламент партий

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с лидерами партий, не прошедших в парламент по итогам досрочных выборов 20 июня.

В сообщении кабмина говорилось, что это первое такое заседание, но аналогичное совещание уже проводилось 9 июля.

На встрече с Пашиняном поучаствовали лидер партии "Республика" Арам Саркисян, председатель Либеральной партии Самвел Бабаян, глава "Альянса" Тигран Уриханян, председатель "Справедливой Армении" Норайр Норикян, глава "Суверенной Армении" Давид Санасарян, представитель Демпартии Тигран Арзаканцян, глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, лидер Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии "Единая родина" Мгер Тертерян, руководитель Консервативной партии Микаэл Айрапетян и председатель Социал-демократической партии "Гнчакян" Седрак Ачемян.

И.о. премьер-министра заявлял, что подобные встречи могут стать важными для обсуждения внутриполитической жизни в стране. Они позволят выработать новые идеи для политического и экономического развития Армении, подчеркнул Пашинян.