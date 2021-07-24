В Грузии увеличат число коек из-за роста заболеваний COVID-19

Министерство здравоохранения увеличит количество коек в больницах и ковид-гостиницах. Меры вызваны ростом числа случае заражения COVID-19.

"Мы добавили места как в госпитальном секторе, так и педиатрических клиниках, растет число мест в ковид-гостиницах", – сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния на брифинге.

За последние сутки в Грузии выявлено 2 617 случаев заражения коронавирусом. Доля инфицированных из общего числа протестированных за 24 часа составляет примерно 6 процентов, за последние 14 дней - 5,55%, за 7 дней – 6,15%.

Число коек в клиниках составляет шесть тысяч, в ковид-отелях мобилизовано две тысячи дополнительных мест.