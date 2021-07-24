Турция отказывается предоставить ЮНЕСКО отчет по Айя-Софии

Турция отвергла пункты отчета Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, затрагивающие мечети Айя-София и Карие. МИД Турции заявил:

"Турция отвергает положения отчета консультативной комиссии, которые не соответствуют актуальной ситуации. Они, по всей видимости, были написаны по предвзятым и политическим мотивам, - утверждается в коммюнике. - Турция продолжит проводить кропотливую и тщательную работу по защите зарегистрированных в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО с соблюдением своих прав, полномочий и обязательств".

Ранее агентство Франс-Пресс передавало, что ЮНЕСКО попросила Анкару предоставить к февралю 2022 году отчет о состоянии здания мечети Айя-София. Комитет озабочен приданием статуса мечети византийскому памятнику.

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил музейный статус Собора Святой Софии и переделал ее в мечеть.