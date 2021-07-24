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Турция и Китай наращивают торговлю за счет железных дорог

Первый грузовой поезд, следующий из Турции в Китай, прибыл в город Сиань, расположенный в провинции Шэньси, в декабре 2020 года
Первый грузовой поезд, следующий из Турции в Китай, прибыл в город Сиань, расположенный в провинции Шэньси, в декабре 2020 года

В прошлом году товарооборот Турции и Китая составил $26 млрд, несмотря на продолжающуюся пандемию, пишет China Daily. Посол Турции в Китае Абдулкадир Эмин Онен отметил, что в осуществлении проекта международных железнодорожных экспресс-перевозок "Китай - Европа" был достигнут значительный прогресс за последние 10 лет и его развитие продолжится.

По мнению посла, регулярный контейнерный поезд "Китай – Европа" знаменует собой важный этап в развитии железнодорожных перевозок на евразийском пространстве. "В эпоху пандемии железнодорожное сообщение между двумя континентами стало еще более важным, когда грузовые поезда стали играть решающую роль в стабилизации международной логистической цепочки поставок из-за ограниченных возможностей воздушного и морского транспорта, - отмечает Онен. - В рамках инициативы "Один пояс - один путь", которую Турция поддерживала с самого начала, за последние 10 лет был достигнут значительный прогресс в развитии этого маршрута, работа продолжится и дальше".

Согласно данным корпорации "Китайские железные дороги", в первом полугодии 2021 года по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок "Китай-Европа" курсировали в общей сложности 7377 грузовых поездов, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь было перевезено около 707 тысяч стандартных грузовых контейнеров, что на 52% больше в годовом исчислении. С тех пор как первый грузовой поезд "Китай – Европа" покинул город центрального подчинения Чунцин в марте 2011 года, поезда направления достигли более 160 городов в 22 странах Европы, совершив более 40 тысяч рейсов. А объем перевезенных грузов превысил $200 млрд, указано в сообщении корпорации.

По словам Онена, проект международных железнодорожных экспресс-перевозок "Китай - Европа" также выиграл от продолжающегося строительства и реконструкции железных дорог, инфраструктуры и повышения качества услуг в Турции. Открытие прямых железнодорожных грузовых перевозок между Турцией и Китаем в декабре 2020 года стало самым последним и значительным примером такого развития. Составы следуют по Транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс. Проезжая почти 8700 километров, они пересекают два континента, два моря и пять стран, доставляя грузы из Стамбула в Сиань менее чем за две недели.

Есть планы увеличить количество грузовых поездов между Турцией и Китаем. "Смещение центра экономического притяжения на Восток вызывает постоянный рост грузопотока между Азией и Европой. Пандемия этого не изменила, эта тенденция только усилилась", - сказал посол.

По официальным данным, товарооборот Турции и Китая составил $26 млрд в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, что стало одним из самых высоких показателей двусторонней торговли между европейскими и азиатскими странами. Торговые, финансовые и инвестиционные связи между Турцией и Китаем позволяют предположить, что в ближайшие годы товарооборот вполне может превысить $50 млрд. Развитие железнодорожного сообщения между Турцией и Китаем ускорит экономический рост в Евразии, что, в свою очередь, будет полезно для двусторонних экономических отношений обеих сторон.

"Турецкую и китайскую продукцию будет легче доставлять грузовыми поездами, - сказал Онен. - Высококачественные турецкие бренды и продукты, пользующиеся большим спросом во многих частях мира, станут более доступными на китайском рынке. В частности, они будут интегрированы в платформы электронной коммерции в Китае. Поэтому мы поощряем использование турецкими и китайскими предпринимателями грузовых поездов, которые стали новыми коммерческими воротами между Турцией и Китаем".

Благодаря своему уникальному географическому положению Турция исторически играет роль моста из Европы в Азию. Как это было в случае Великого Шелкового пути и других межрегиональных торговых маршрутов, таких как Дорога специй. Стратегическое положение Турции на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока по-прежнему открывает возможности для ее роли в качестве регионального транспортного узла, причем в последние годы в этой сфере был достигнут заметный прогресс.

Онен сказал, что реализация масштабных инфраструктурных проектов в Турции, в том числе высокоскоростных железных дорог, во многом способствовала развитию транспортных связей на Евразийском континенте. Например, Турция строит высокоскоростную железную дорогу Эдирне - Карс, которая сделает перевозки между Китаем и Центральной Азией и Европой дешевле и быстрее.

"Особое внимание в стране уделяется преобразованию высокоскоростных железных дорог с целью строительства дополнительных линий протяженностью 5500 км к 2023 году. С целью использования железных дорог в перевозке грузов и продукции, по всей стране строятся различные логистические центры", - сказал посол.

Турция одной из первых поддержала инициативу "Один пояс - один путь". В 2015 году Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения связи между инициативой "Один пояс, один путь" и "Средним коридором".

По словам Онена, у двух стран схожие перспективы углубления регионального экономического сотрудничества на обширной территории Евразии с помощью транспортных коридоров, причем в ближайшее время власти Турции и Китая планируют обсудить эту тему на высоком уровне: "Стремительные глобальные преобразования отмечены подъемом азиатского региона и проектами, посвященными развитию транспортных связей. Углубление турецко-китайского сотрудничества в области логистики и транспорта, несомненно, будет способствовать процветанию и стабильности всей Евразии, - добавил он. - Недавнее открытие прямого грузового железнодорожного сообщения между Турцией и Китаем было одним из наиболее успешных примеров такой совместной работы. Перед нами открываются более широкие возможности сотрудничества, если мы продолжим наши совместные усилия."

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Вестник Кавказа

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