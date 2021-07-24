Как в Израиле решают, в какие страны запретить поездки

Как Израиль решает, в какие страны запретить поездки? Важными критериями считаются число случаев заболевания на миллион жителей, а также число носителей вируса среди путешественников, прибывающих в Израиль, пишет The Jerusalem Post.

Если решение по коронавирусу будет одобрено правительством, начиная со следующей пятницы (30 июля), Великобритания, Турция, Кипр и Грузия будут добавлены в список стран, официально обозначенных как ”страны с самым высоким риском COVID-19”. Страны, находящиеся в ”красной зоне” фактически находятся под запретом на поездки. Израильтянам запрещено посещать эти страны без разрешения правительственного комитета по исключениям.

Как же Израиль определяет, какие страны включить в эту категорию, а также те, которые классифицируются как ”пункт назначения со строгим предостережением в связи с COVID-19” (”оранжевые страны”) или ”пункт назначения с предостережением в связи с COVID-19” (”желтые страны”)?

Органы здравоохранения отслеживают как количество случаев, зарегистрированных на местном уровне, так и количество вирусоносителей, въезжающих в Израиль из этой страны. Страна считается подверженной наибольшему риску, если в течение 30 дней по крайней мере 50 путешественников, возвращающихся из нее, получили положительный результат на коронавирус, или более 10, если этот показатель превышает 0,5% от общего числа путешественников, въезжающих в Израиль из учитываемой страны.

В качестве альтернативы, страна может считаться подверженной наивысшему риску на фоне высокого уровня заболеваемости, учтенного с использованием эпидемиологических моделей, разработанных Имперским колледжем Лондона и Институтом измерения показателей и оценки состояния здоровья. В прошлую пятницу в этот список входили Аргентина, Беларусь, Бразилия, Индия, Киргизия, Мексика, Россия, Испания, Южная Африка и Узбекистан.

Пункт назначения со строгим предостережением по COVID-19 еще не соответствует критериям для наложения запрета на поездки, но ожидается, что это произойдет в течение двух недель. По состоянию на прошлую пятницу в этот список входили Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Фиджи, Грузия, Великобритания, Гватемала, Гондурас, Кения, Либерия, Монголия, Мьянма, Намибия, Панама, Парагвай, Сейшельские Острова, Турция, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты, Замбия и Зимбабве.

Путешественники, которые въезжают в Израиль из этих стран, обязаны самоизолироваться, даже если они вакцинированы или выздоровели. В странах, которые классифицируются как направления с предостережением о путешествии по COVID-19, более 500 новых случаев на миллион жителей, или их соотношение положительных случаев к общему количеству путешественников, въезжающих в Израиль, превышает 0,3%. Также есть и другие показатели, по которым формируется предостережение.

По состоянию на прошлую пятницу в этот список входили Ангола, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Боливия, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эритрея, Свазиленд, Эфиопия, Доминиканская Республика, Гвинея, Греция, Голландия, Иордания, Лесото, Малави, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Непал, Перу, Филиппины, Португалия, Сьерра-Леоне, Танзания, Уругвай и Венесуэла.

Теперь эта классификация не имеет практического значения. Но она предназначена для того, чтобы предупредить людей, планирующих поездку в эти страны, о том, что ситуация может ухудшиться. В целом Минздрав рекомендует всем израильтянам избегать поездок за границу, если в этом нет необходимости.