Армянский гимнаст вышел в финал Олимпиады в Токио

Гимнаст сборной Армении Артур Давтян вышел в финал Олимпиады в Токио в опорном прыжке. Он набрал 14.866 баллов и занял второе место в своей подгруппе. Столько же набрал занявший первое место спортсмен из Южной Кореи.

Артур Давтян - один из самых титулованных гимнастов республики. В 2019 году он становился чемпионом Европейских игр, в 2021 году побеждал на чемпионате Европы. Он - призер чемпионатов Европы 2013 и 2016 годов.

Ранее Давтян не смог преодолеть раунд квалификации в соревнованиях на коне.