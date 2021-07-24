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В Иран пытались проникнуть боевики ИГИЛ в женской одежде

В Иран пытались проникнуть боевики ИГИЛ в женской одежде

В Иране задержали группу боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Террористы пытались проникнуть на иранскую территорию в провинцию Хузестан из соседнего Ирака. Они были одеты в женскую одежду. Об этом сообщает агентство Pars Today.

ИГИЛ провозгласила свое государство в 2014 году на территории Ирака и Сирии. В результате авиаударов американской коалиции и ВКС России боевики были полностью разгромлены. Некоторые из них бежали в Ливию и Афганистан. 

 

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