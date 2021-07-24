Киргизия и Таджикистан урегулировали пограничный инцидент

Киргизия и Таджикистан согласовали недопустимость проведения каких-либо работ на спорном отрезке границы, где сегодня произошла перестрелка.

В местности Тумба Баткенского района Баткенской области прошла встреча пограничников двух стран, на которой участвовали также главы районов и сотрудники МВД. По итогам встречи они решили не допускать больше проведения работ на участках местности Кум-Мазар Киргизской Республики и Сомоньен (Дахма) Республики Таджикистан.

Для недопущения инцидентов решено соблюдать линию поведения на границе и осуществлять совместное патрулирование этого участка.

24 июля в местности Кум-Мазар Баткенского района Таджикистана без согласия Киргизии начали проводить меры по очистки песка. На место прибыли киргизские пограничники, чиновники и жители. Граждане Таджикистана, по версии Бишкека, напали на киргизов, началась драка, приросшая в закидывание камнями. Таджикские пограничники открыли огонь в сторону Киргизии, киргизские пограничники открыли ответный огонь. Раненых и пострадавших нет.