В Абхазии спасли российских туристов, катавшихся на сапбордах

В Абхазии спасли российских туристов, которые вышли в открытое море на сапбордах. Инцидент произошел в темное время суток.

"В ходе контроля акватории внутренних морских вод Абхазии в темное время суток в условиях ограниченной видимости на значительном удалении от берега обнаружена группа туристов, терпящих бедствие на воде", - говорится в сообщении МЧС республики.

В операции по спасению участвовали сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии вместе с пограничным ФСБ РФ в республике.

"Как пояснили спасенные туристы, они осуществили выход в море на спортивных надувных досках в темное время суток, в ходе проведения фотосессии на открытой воде ими было утеряно весло. Попытка осуществить выход на берег с помощью гребли руками не увенчалась успехом, так как в данном районе преобладает сильное течение", - добавили в ведомстве.