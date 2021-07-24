Настоящая цель Олимпиады не медали, а продвижение мягкой силы

Олимпиады часто называют нейтральным праздником спортивных достижений. ”Олимпийские игры - это не политика”, - написал в прошлом году в The Guardian президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. На самом деле Игры долгое время были платформой для мягкой силы: культура и ценности использовались для формирования мнения людей с целью достижения политических результатов, особенно на международном уровне.

The Conversation отмечает, что независимо от того, сколько медалей выиграно или упущено, цель принимающей страны другая. Церемония открытия предлагает беспрецедентную платформу для создания мягкой силы.

Самое масштабное культурное событие в мире

Церемония открытия, ставшая частью Олимпийских игр в 1906 году, сочетает в себе зрелищность, ритуальность и элементы представления. С ключевыми компонентами, предусмотренными Олимпийской хартией, включая художественную программу и Парад наций, церемония предлагает уникальную возможность для принимающей страны создать культурное повествование о себе. Ни одно другое культурное событие в мире не предлагает немедленного доступа к такой большой аудитории глобальных зрителей. В 2016 году церемонию открытия в Рио-де-Жанейро посмотрели 3,6 миллиарда телезрителей.

Соответственно, церемония открытия за последние годы стала масштабнее по размеру, размаху и расходам. Демонстрации танцев, музыки и театральных представлений явно предназначены для того, чтобы поразить зрителей, а также представить миру политически продуманный образ.

Церемония открытия в Пекине в 2008 году представила Китай как образец зрелищности и национального сотрудничества. Режиссер Чжан Имоу получил за свою работу $100 млн. В четырехчасовом мероприятии было задействовано 15 тыс. исполнителей. В одной из замечательнейших сцен сразу 2008 китайских барабанщиков исполнили композицию в унисон.

На церемонии открытия 2004 года в Афинах Греция стремилась подчеркнуть свое наследие и связь с Олимпийскими играми древности. Программа включала в себя проекции стадиона, где проходили самые первые игры, пылающую комету, очерчивающую огненные олимпийские кольца, и абстрактную реконструкцию развития греческой цивилизации.

На открытии Игр 2012 года в Лондоне Великобритания решила подчеркнуть свое национальное музыкальное наследие выступлениями Пола Маккартни, Sex Pistols и Arctic Monkeys. Еще одно выражение признательности британской поп-культуре - постановка прыжка с вертолета королевы Елизаветы II и Дэниела Крейга, исполнявшего роль Джеймса Бонда.

Создание идеальной картинки

В последний раз Япония принимала летние Олимпийские игры в 1964 году, и ставки были необычайно высоки. После позора Второй мировой войны и последующего исключения Японии из Игр 1948 года Олимпиада в Токио 1964 года сыграла ключевую роль в усилиях страны по восстановлению положительной международной репутации.

С развитием спутниковых технологий Игры 1964 года также стали первыми, транслируемыми в прямом эфире. Церемония открытия стала неожиданным шансом продемонстрировать мировой аудитории Японию в лучшем виде. Символизируя начало новой эры Японии, олимпийский факел принес на церемонию Ёсинори Сакаи, родившийся в Хиросиме в день бомбардировки города в 1945 году. Благодаря возможности получить доступ к миллионам международных зрителей одновременно, церемонии открытия стали мощным инструментом культурной дипломатии.

Но такая публичная платформа также не лишена рисков, и дипломатические издержки любого инцидента, противоречащего тщательно отобранному имиджу страны, могут оказаться чрезвычайно высокими. В качестве примера можно вспомнить гибель голубей на церемонии открытия Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году: десятки птиц были случайно сожжены олимпийским огнем в прямом эфире.

Подсчет убытков

Япония уже столкнулась с трудностями, которые угрожают запятнать ее олимпийский имидж. После отсрочки на год затраты на игры в этом году могут превысить $26 млрд. Со значительными ограничениями для зрителей Япония не получит выгоду от привычного увеличения количества иностранных туристов. Это делает потенциальную прибыль страны от телевизионной церемонии открытия еще более важной для оправдания финансовых вложений.

Но даже действо, транслируемое по телевидению, прошла в неоднозначных условиях. Всего за день до церемонии открытия режиссер мероприятия Кентаро Кобаяси был уволен из-за видеозаписи его выступления от 1998 года, в ходе которого он шутил о Холокосте. Кобаяси - третий известный артист, связанный с Церемонией, который был отстранен. Креативный директор Хироси Сасаки ушел в отставку в марте, назвав знаменитость, известную своими большими формами, Olympig (образовано от слов ”олимпийский” и ”свинья”). Композитор Кейго Оямада ушел в понедельник из-за издевательств над сверстниками в детском возрасте.

Успех Японии в формировании мягкой силы также неизбежно будет не таким ярким из-за пандемии. Художественная программа церемонии прошла на практически пустой арене - напоминание о цене пандемии с точки зрения как жизней, так и нашей способности объединиться. Каждую улыбающуюся команду спортсменов, соревнующихся на международном уровне во время Парада наций, рассматривают с точки зрения усилий (и неудач) их страны по борьбе с COVID-19. Тем временем Олимпийский комитет мониторит спортсменов и персонал, которые были инфицированы во время пребывания в Японии. Еще до церемонии открытия в список заболевших было включено более ста человек.