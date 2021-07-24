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Помощник Блинкена посетит Алжир, Марокко и Кувейт

Помощник Блинкена посетит Алжир, Марокко и Кувейт

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ совершит визит в Алжир, Марокко и Кувейт 24-29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В Алжире он американский дипломат встретится с лидером страны, с которым обсудит "двусторонние и региональные вопросы". В Марокко Худ "встретится с представителями правительства, местного бизнеса, а также гражданского общества". В Кувейте он присоединится "к поездке госсекретаря (Энтони Блинкена - прим. ред.) по региону".

Ранее Госдеп сообщил, что 26-29 июля Блинкен посетит с визитом Индию и Кувейт. 

 

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Вестник Кавказа

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