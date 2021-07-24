Проблема Армении в ее современных "героях"

На этой неделе лидер парламентского блока "Армения", экс-президент Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата. Об этом лидер карабахского сепаратизма написал в своем Facebook-аккаунте. Другие членов блока - представители от АРФ "Дашнакцутюн" и "Возрождающейся Армении" - как и националистического объединения "Честь имею" не стали следовать примеру Кочаряна и приступили к формированию парламентских фракций.

Сразу же после объявления о своем решении Кочарян дал пространное пафосное интервью сразу нескольким армянским телеканалам, пытаясь аргументировать свое нежелание принимать участие в политической жизни Армении в стенах Национального собрания. Кочарян прошел в парламент, но не пожелал быть депутатом, поскольку видит себя в качестве "мудрого управленца", чей статус не может быть ниже президентского. К слову, армянские политики с момента обретения республикой независимости всегда с особым трепетом относились к своей репутации, полагая, что испорченный имидж влечет за собой уничтожение политической карьеры.

Возродить утраченную популярность исключительно за счет бесконечных язвительных комментариев в адрес своих оппонентов сложно, но экс-президент Армении придерживается другого мнения. Едва ли стоило ожидать того, что активный участник карабахского кровопролития, один из его главных зачинщиков, собственноручно понизит свой статус в глазах ближайших соратников и будет присутствовать в одном зале с молодыми депутатами, способными переговорить уже бывшего "героя". Лидер карабахских сепаратистов шел на выборы, чтобы воевать с тем, кто инициировал в отношении него уголовное дело.

Но не только Кочарян считает себя исключительной личностью. Нынешняя власть в лице и.о. премьера Армении Никола Пашиняна также стремится к бесконечной самогероизации. Пашинян тоже считает себя "героем", но уже нового времени - как революционер, дважды одержавший победу над карабахским кланом и позиционирующий себя как гласом армянского народа. Пашинян не считает, что проиграл в Карабахе, поскольку на момент эскалации Второй Карабахской войны армянская армия представляла собой наследие прежней власти. Но пока Пашинян остается "героем" в глазах своих соратников, поскольку бросил вызов целому клану воров и коррупционеров, а потому оставляет за собой право судить всех инакомыслящих и тех, кто не поддерживает его "революцию".

На фоне бессмысленной героизации политических личностей теряется значение реальной политической повестки. Достижение договоренностей становиться нереальным по причине ментального восприятия, сформированного политическими кругами республики. Идея всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном не популяризируется среди населения, потому что может негативным образом оказаться на имидже "героев", придать им образ отступников и капитулянтов. Поэтому вопросы демаркации армяно-азербайджанской границы, проблемы разминирования деоккупированных территорий, восстановления транспортной инфраструктуры в Армении комментируются максимально дипломатично.

Но не только демонизация Азербайджана и героизация насилия пагубным образом влияет на проблему ментального восприятия армянского общества сложившейся в регионе политической ситуации. Политика в новейшей истории Армении сформировала комплекс малозначимой республики, для которой любая победа будет восприниматься как национальный триумф. Стране со слабой экономикой и массой хронических проблем нужна победа, объединяющая идея способная консолидировать общество, в то время как граждане думают о возможной эмиграции. Там, где есть победа, там будут и свои герои. Для Кочаряна пирровой победой стали результаты Первой Карабахской войны. Для Пашиняна победой стали "бархатная революция" и переизбрание. Теперь все "герои" Армении готовы вести за собой армянский народ в неопределенное будущее, которое, по логике таких людей как Пашинян и Кочарян, не должно вызывать вопросов, поскольку у людей есть они – "герои".

Никто из политических лидеров современной Армении и не думает о том, что реальное благополучие страны заключено не в конкретных персоналиях и поддержке тех или иных политических партий, а в том, какое место будет занимать республика в региональном пространстве Южного Кавказа, будучи неразрывно связанной со своими ближайшими соседями – Грузией и Азербайджаном. Сторонники идеи персональной власти, которой придерживаются Кочарян и Пашинян никогда не станут жертвовать своим имиджем или амбициями во благо общества, поскольку им проще превратить внутриполитическое пространство республики в арену личного противостояния.