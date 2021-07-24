Дагестан вновь будет работать неполную неделю

В Дагестане из-за наложения праздников вторую неделю подряд будут выходные дни на буднях.

Напомним, что на этой неделе дагестанцы отдыхали из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам.

При этом следующая неделя начинается с Дня Конституции Дагестана, принятой 26 июля 1994 года – с 1995 года этот день является выходным на территории республики.

Отметим, что принятая в 1994 году Конституция была обновлена 10 июля 2003 года, однако праздник решили оставить на 26 июля.