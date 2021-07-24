Михаил Артамонов завоевал для России первую "бронзу" Олимпиады-2020
Первые комплекты наград в тхэквондо были разыграны сегодня на Олимпиаде в Токио. Российский спортсмен Михаил Артамонов в категории до 58 кг завоевал первую российскую "бронзу" этих Игр.
Проиграв в полуфинале, Артамонов оказался лучше аргентинского тхэквондиста Лукаса Лаутаро Гусмана в поединке за третье место.
Таким образом, Россия в первый основной день соревнований Олимпиады-2020 уже имеет две медали – "серебро" Анастасии Галашиной за стрельбу из пневматической винтовки с 10 м и бронзу Михаила Артамонова за тхэквондо.
Вестник Кавказа
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