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Михаил Артамонов завоевал для России первую "бронзу" Олимпиады-2020

Михаил Артамонов завоевал для России первую &quot;бронзу&quot; Олимпиады-2020

Первые комплекты наград в тхэквондо были разыграны сегодня на Олимпиаде в Токио. Российский спортсмен Михаил Артамонов в категории до 58 кг завоевал первую российскую "бронзу" этих Игр.

Проиграв в полуфинале, Артамонов оказался лучше аргентинского тхэквондиста Лукаса Лаутаро Гусмана в поединке за третье место.

Таким образом, Россия в первый основной день соревнований Олимпиады-2020 уже имеет две медали – "серебро" Анастасии Галашиной за стрельбу из пневматической винтовки с 10 м и бронзу Михаила Артамонова за тхэквондо.

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