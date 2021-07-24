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Минфин США пригрозил Конгрессу дефолтом

Минфин США пригрозил Конгрессу дефолтом

У США в настоящее время есть два варианта – или в очередной раз поднять предел государственного долга, или объявить дефолт. С таким предупреждением глава Минфина США Джанет Йеллен обратилась к Конгрессу.

Она подчеркнула, что Минфину в скором времени придется пойти на чрезвычайные меры, и как долго они продлятся, неизвестно, из-за слишком большого числа неопределенных факторов.

Йеллен сообщила, что уже 1 августа уровень госдолга США приблизится к установленному максимуму, после чего государство уже не сможет его наращивать.

Если же Конгресс согласится поднять уровень госдолга, то проблемы будут отложены хотя бы до 1 октября, когда США станет слишком тяжело выполнять долговые обязательства из-за роста бюджетных трат.

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Вестник Кавказа

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