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Внезапные полицейские проверки прошли в Ереване и в Армавирской области

Внезапные полицейские проверки прошли в Ереване и в Армавирской области

В административных районах Еревана Арабкир, Давиташен и Ачапняк, а также в городах Амавирской области Армавир, Эчмиадзин и Мецамор накануне вечером прошли внезапные полицейские проверки граждан.

Как пишет спутник-Армения, в Ереване 25 человек были доставлены в полицейские участки, у них были изъяты пистолеты, ружья, ножи и дубинки. Несколько человек добровольно сдали огнестрельное оружие.

Также в Ереване в ходе проверок у 5 местных жителей суммарно изъяли 31 г марихуаны.

В городах Армавирской области в участки доставили только пять человек, при этом было изъято 23 единицы огнестрельного оружия.

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